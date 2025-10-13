10.3 C
Balcarce
lunes 13, octubre, 2025
El quirófano móvil estará en calles 110 y 17

El operativo de castraciones gratuitas para perros y gatos sigue desarrollándose en distintos puntos de la ciudad. En esta oportunidad, el quirófano móvil se instalará durante la semana en el área comprendida por las calles 110 y 17, acercando el servicio a los vecinos del sector.

Como es habitual, la atención se realizará por orden de llegada, a partir de las 8. Se recuerda a la comunidad que los animales deben concurrir con 12 horas de ayuno sólido y 6 de ayuno líquido, estar acompañados por una persona mayor de edad, y llevar collar, correa y manta para el postoperatorio. En el caso de los felinos, es necesario transportarlos en bolsos, jaulas o mochilas ventiladas.

Esta campaña sanitaria tiene como objetivo el control poblacional, la prevención de enfermedades zoonóticas y la promoción del bienestar animal.

