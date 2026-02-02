El Registro Provincial de las Personas realizará trámites gratuitos durante la Fiesta del Automovilismo

El Registro Provincial de las Personas continúa desarrollando sus operativos de documentación de verano en distintos puntos de la zona costera y del sudeste bonaerense, con el objetivo de facilitar el acceso a trámites esenciales para vecinos y turistas.

En ese marco, el organismo brindará la posibilidad de realizar trámites gratuitos de Documento Nacional de Identidad (DNI) a través de sus unidades móviles, aunque aclararon que en esta oportunidad no se gestionarán pasaportes.

Estos operativos buscan acercar los servicios del Estado a la comunidad, evitando traslados a las oficinas centrales y garantizando una atención ágil y accesible durante la temporada estival.

En Balcarce, el operativo se llevará a cabo en el marco de la Fiesta Nacional del Automovilismo. Según informaron desde el Registro Provincial, la atención estará disponible el sábado 7 y domingo 8 de febrero, en el horario de 15 a 19 horas, en la plaza Libertad.