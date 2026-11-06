La Liga Balcarceña dio a conocer la programación del fútbol local para el fin de semana

La Liga Balcarceña de Fútbol informó el cronograma de partidos para este fin de semana, con actividad prevista para el viernes, sábado y domingo en diferentes escenarios de la ciudad. Además, habrá encuentros el próximo martes.
Sin embargo, la realización de la jornada de este viernes 6 de noviembre está supeditada a las condiciones climáticas, por lo que resta definir si los partidos programados podrán disputarse con normalidad.
La actividad contempla encuentros de distintas categorías, tanto en el fútbol masculino como en el femenino, con una nutrida agenda que tendrá como protagonistas a los clubes de la Liga.
La programación completa
Viernes 6 de noviembre
Cancha de Los Patos
- 18.30: 10.ª división: Los Patos FC vs. River Balcarce.
- 19.45: 8.ª división: Sportivo Trabajo Mitre vs. Amigos Unidos.
Cancha de Boca Juniors
- 18.30: 11.ª división: Boca Juniors vs. Atlético San Agustín.
- 19.45: 8.ª división: Boca Juniors vs. Atlético San Agustín.
Sábado 7 de noviembre
Cancha de Amigos Unidos
- 11.00: 10.ª división: Amigos Unidos vs. Ferroviarios.
- 12.15: 6.ª división: Amigos Unidos vs. Ferroviarios.
- 14.00: 4.ª división: Amigos Unidos vs. Ferroviarios.
- 16.00: 1.ª división: Amigos Unidos vs. Ferroviarios.
Cancha de Ferroviarios
- 11.00: Femenino Sub 15: Ferroviarios vs. Atlético San Manuel.
- 12.30: 8.ª división: Ferroviarios vs. Los Patos FC.
- 14.00: 4.ª división: River Balcarce vs. Los Patos FC.
- 16.00: 1.ª división: River Balcarce vs. Los Patos FC.
Cancha de Boca Juniors
- 14.15: 5.ª división: Boca Juniors vs. Deportivo Los Pinos.
- 16.00: Femenino: Boca Juniors vs. Deportivo Los Pinos.
Cancha de Racing FC
- 10.15: 11.ª división: Racing FC vs. FC Agrarias.
- 11.30: 9.ª división: Racing FC vs. FC Agrarias.
- 12.45: 7.ª división: Racing FC vs. Atlético San Agustín.
- 14.15: 5.ª división: Racing FC vs. Atlético San Agustín.
- 16.00: Femenino: Racing FC vs. Atlético San Agustín.
Estadio Municipal
- 14.15: 5.ª división: San Lorenzo vs. FC Agrarias.
- 16.00: Femenino: San Lorenzo vs. FC Agrarias.
Cancha de Teléfonos
- 13.00: 9.ª división: Sportivo Trabajo Mitre vs. Amigos Unidos.
- 14.15: 5.ª división: Sportivo Trabajo Mitre vs. Atlético San Manuel.
- 16.00: Femenino: Sportivo Trabajo Mitre vs. Atlético San Manuel.
Domingo 8 de noviembre
Cancha de Amigos Unidos
- 12.30: Femenino Sub 15: Atlético San Agustín vs. Racing FC.
- 14.00: 5.ª división: Amigos Unidos vs. Ferroviarios.
- 16.00: Femenino: Amigos Unidos vs. Ferroviarios.
Cancha de Ferroviarios
- 10.30: 11.ª división: Ferroviarios vs. Los Patos FC.
- 11.45: 9.ª división: Ferroviarios vs. Los Patos FC.
- 13.00: 7.ª división: River Balcarce vs. Los Patos FC.
- 14.30: Femenino Sub 15: Boca Juniors vs. Los Patos FC.
- 16.00: Femenino: River Balcarce vs. Los Patos FC.
Cancha de Boca Juniors
- 12.30: 7.ª división: Boca Juniors vs. Amigos Unidos.
- 14.00: 4.ª división: Boca Juniors vs. Deportivo Los Pinos.
- 16.00: 1.ª división: Boca Juniors vs. Deportivo Los Pinos.
Cancha de Racing FC
- 11.00: 10.ª división: Racing FC vs. Atlético San Agustín.
- 12.15: 6.ª división: Racing FC vs. Atlético San Agustín.
- 14.00: 4.ª división: Racing FC vs. Atlético San Agustín.
- 16.00: 1.ª división: Racing FC vs. Atlético San Agustín.
Estadio Municipal
- 11.00: 10.ª división: San Lorenzo vs. FC Agrarias.
- 12.15: 6.ª división: San Lorenzo vs. FC Agrarias.
- 14.00: 4.ª división: San Lorenzo vs. FC Agrarias.
- 16.00: 1.ª división: San Lorenzo vs. FC Agrarias.
Cancha de Teléfonos
- 11.00: 10.ª división: Sportivo Trabajo Mitre vs. Atlético San Manuel.
- 12.15: 6.ª división: Sportivo Trabajo Mitre vs. Atlético San Manuel.
- 14.00: 4.ª división: Sportivo Trabajo Mitre vs. Atlético San Manuel.
- 16.00: 1.ª división: Sportivo Trabajo Mitre vs. Atlético San Manuel.
Martes 11 de noviembre
Cancha de Racing
- 18.30: 9.ª división: Boca Juniors vs. Atlético San Agustín.
- 19.45: 8.ª división: Racing FC vs. River Balcarce.
De esta manera, el fútbol local tendrá un fin de semana cargado de actividad, con partidos en distintas categorías y escenarios. La atención estará puesta inicialmente en la evolución del clima y en la confirmación de la jornada prevista para este viernes.