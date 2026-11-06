Los bancos permanecerán cerrados durante cinco días consecutivos: cuándo se retomará la atención

Las entidades bancarias tendrán un cronograma especial de funcionamiento durante los próximos días y permanecerán sin atención al público durante cinco jornadas consecutivas, desde este viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre inclusive.

El cierre comienza este viernes por el Día del Bancario, una fecha tradicional en la que no hay actividad en las sucursales. A esa jornada se suman el sábado 7 y el domingo 8, correspondientes al fin de semana habitual.

La particularidad de este año estará dada por el lunes 9, establecido como feriado nacional por la visita del papa León XIV, y el martes 10, cuando regirá un feriado bancario extendido a todo el país por decisión del Banco Central, aunque oficialmente solo será feriado en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba.

De esta manera, la atención presencial en las sucursales recién se retomará el miércoles 11 de noviembre, pese al asueto dispuesto en la provincia de Buenos Aires con motivo de la misa que el pontífice presidirá en Luján.

Cómo funcionarán los servicios durante el cierre

Ante la interrupción de la atención presencial, las entidades bancarias prepararon planes de contingencia para garantizar el abastecimiento de efectivo en los cajeros automáticos.

Además, los usuarios podrán retirar dinero en supermercados, farmacias y otros comercios adheridos que ofrecen este servicio.

Por otra parte, los canales digitales continuarán funcionando con normalidad durante las 24 horas. Tanto el homebanking como las aplicaciones de banca móvil y las billeteras virtuales permitirán realizar transferencias, pagar servicios y concretar las habituales operaciones electrónicas.

Qué trámites conviene anticipar

Desde el sector bancario recomiendan que quienes necesiten realizar operaciones que requieren atención presencial las resuelvan durante este viernes.

Entre ellas se encuentran la apertura de cuentas, la presentación de documentación física, determinadas operaciones cambiarias y trámites que requieren firma o intervención directa del personal bancario.

La agenda del papa León XIV

El cronograma especial de actividad bancaria coincide con la visita del papa León XIV a la Argentina. El pontífice desarrollará actividades en Buenos Aires y Claypole el lunes 9, viajará a Córdoba el martes 10 y el miércoles 11 presidirá una misa en la ciudad bonaerense de Luján.

Así, durante cinco días consecutivos no habrá atención en las sucursales bancarias, aunque los servicios digitales y las alternativas para retirar efectivo seguirán disponibles para los clientes.