Realizaron jornadas de reflexión sobre la Estudiantina en la Escuela Secundaria Nº 1

La Dirección de Juventud y el equipo de E-DIA participaron de dos encuentros con estudiantes de la Escuela Secundaria Nº 1 “Antonio González Balcarce”, con el objetivo de analizar lo sucedido y generar propuestas para mejorar la próxima edición de la celebración.

En el marco de una iniciativa impulsada por Jefatura Distrital de Enseñanza, se llevaron adelante dos jornadas de reflexión en la Escuela Secundaria Nº 1 “Antonio González Balcarce”. Los encuentros se desarrollaron el lunes por la tarde y el miércoles por la mañana, con la participación de la Dirección de Juventud y el equipo de E-DIA.

La propuesta contempló la intervención de distintas áreas e instituciones de la comunidad, que fueron distribuidas en establecimientos educativos para generar espacios de diálogo e intercambio con los estudiantes.

El eje central de las jornadas fue abordar lo sucedido durante la última Estudiantina y convertir esa experiencia en una oportunidad de aprendizaje colectivo, recuperando los aspectos positivos y analizando aquellos puntos que podrían mejorarse de cara a una nueva edición.

Durante los encuentros se promovió la reflexión sobre lo ocurrido y la importancia de establecer nuevas herramientas y acuerdos que permitan organizar una celebración enriquecedora y representativa para los jóvenes.

Entre las principales conclusiones surgió la necesidad de fortalecer el trabajo articulado entre el sistema educativo, las instituciones y las distintas áreas del Estado, entendiendo que la organización de la Estudiantina requiere del compromiso y la participación de todos los sectores involucrados.

La intención es que este proceso permita revisar prácticas, incorporar nuevas propuestas y avanzar en la construcción de una celebración superadora para el próximo año.