OSeBal realizará trabajos de reparación y habrá baja presión de agua en tres barrios

OSeBal SAPEM Aguas de la Ciudad informó que este viernes 6 de noviembre se llevará adelante un corte del servicio de agua potable debido a tareas de reparación en la red.

Los trabajos se desarrollarán entre las 8 y las 12 horas y afectarán al sector del barrio PyM, barrio Parque Municipal y barrio Apinta, donde podría registrarse una disminución en la presión del suministro.

Ante esta situación, desde la empresa solicitaron a los vecinos realizar un uso racional, responsable y solidario del agua, destinándola únicamente a cuestiones esenciales mientras se desarrollen las tareas.

La intervención tiene como objetivo concretar las reparaciones previstas en la red de distribución.