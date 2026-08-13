El servicio de recolección de residuos se interrumpirá durante el feriado del 17 de agosto

La Municipalidad informó que el lunes no habrá recolección de residuos ni barrido mecánico y manual. Solicitan a los vecinos evitar sacar bolsas a la vía pública durante la jornada.

Con motivo del feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, el próximo lunes 17 de agosto se interrumpirá el servicio de higiene urbana en Balcarce.

La Dirección de Espacios Públicos, Ambiente y Servicios Generales informó que durante esa jornada no se prestarán los servicios de recolección de residuos ni de barrido mecánico y manual en distintos sectores de la ciudad.

Ante esta situación, desde el Municipio solicitaron a los vecinos evitar sacar los residuos a la vía pública durante el feriado, con el objetivo de prevenir la acumulación de basura y contribuir al mantenimiento de la limpieza urbana.

Según se informó, el servicio retomará su funcionamiento habitual una vez finalizado el feriado.

Desde el área municipal agradecieron la colaboración de la comunidad y remarcaron la importancia de respetar la suspensión para evitar inconvenientes durante la jornada.