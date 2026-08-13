El Turismo Special de la Costa prueba nuevas soluciones aerodinámicas en San Cayetano

La categoría continúa trabajando en una evolución técnica de sus autos. Este viernes, durante las pruebas comunitarias en San Cayetano, se evaluarán nuevos elementos aerodinámicos en los vehículos de Esteban Dimuro y Diego Alberghini. El objetivo será analizar su comportamiento y determinar si estas modificaciones pueden incorporarse en el futuro.

El Turismo Special de la Costa avanza en el análisis de distintas alternativas para mejorar técnicamente los autos que forman parte de la categoría. En ese marco, este viernes se realizará una prueba concreta con nuevos elementos aerodinámicos que serán instalados en los vehículos de Esteban Dimuro y Diego Alberghini.

La evaluación se llevará adelante durante las pruebas comunitarias previstas en San Cayetano y permitirá a la dirigencia y a los pilotos obtener información sobre el funcionamiento de estas soluciones, sus beneficios y el comportamiento de los autos en pista.

La iniciativa forma parte de una búsqueda más amplia de evolución técnica, con la intención de encontrar herramientas que permitan mejorar el espectáculo sin perder la identidad que caracteriza al Turismo Special de la Costa.

Dimuro, además de piloto, integra la dirigencia de la categoría y explicó el espíritu que impulsa este proyecto:

“Pensamos que es una cosa linda y, además, algo para seguir trabajando y evolucionando. Queremos atrapar la mayor cantidad de público y de pilotos posible. Como Comisión queremos que eso suceda”.

La posibilidad de incorporar modificaciones aerodinámicas apunta, justamente, a trabajar en distintos aspectos que permitan mantener el crecimiento de la categoría. La dirigencia entiende que una evolución de este tipo puede repercutir tanto en el desarrollo de los vehículos como en el atractivo que el espectáculo genera entre los aficionados y los propios protagonistas.

En ese sentido, las pruebas de este viernes serán una primera instancia para recoger datos y sensaciones, antes de tomar cualquier decisión respecto de una eventual implementación.

“Sabemos que tenemos uno de los zonales más lindos del país por la calidad de los autos y demás. Estamos trabajando, tratando de evolucionar y ver qué es lo que mejor se puede hacer”, concluyó Dimuro.

Así, el Turismo Special de la Costa pone nuevamente el foco en la evolución de su parque automotor. La jornada de San Cayetano será una oportunidad para probar, comparar y comenzar a determinar si estas nuevas soluciones aerodinámicas pueden transformarse en una herramienta concreta para el futuro de la categoría.