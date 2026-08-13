Reino recibió a instituciones y repasó las medidas para reforzar la seguridad en Balcarce

En el contexto de las acciones que se vienen llevando adelante ante los hechos de inseguridad registrados en las últimas semanas, el intendente municipal, Esteban Reino, recibió en la mañana de este jueves en la “Sala de los Intendentes” a representantes de distintas instituciones de la ciudad que días atrás habían presentado un documento manifestando su preocupación por la situación.

Durante el encuentro, el jefe comunal brindó detalles sobre las gestiones que se están realizando y repasó las reuniones mantenidas durante los últimos días con autoridades vinculadas a la seguridad. En ese sentido, hizo referencia al encuentro desarrollado el martes pasado en el Ministerio de Seguridad de la Nación y a los pedidos efectuados para reforzar las herramientas disponibles para la prevención del delito en Balcarce.

Asimismo, se informó a las instituciones sobre las modificaciones que se están implementando en el esquema de operativos preventivos. Entre ellas, se encuentra el incremento de los controles en los accesos a la ciudad y una mayor presencia y coordinación de los recursos disponibles en puntos considerados estratégicos.

Desde el Ejecutivo se remarcó que la preocupación manifestada por vecinos, comerciantes e instituciones es compartida y que la situación requiere mantener una tarea permanente, articulada con las fuerzas de seguridad y los organismos competentes. En ese sentido, se continuará gestionando la incorporación de mayores recursos que permitan fortalecer especialmente la prevención, buscando intervenir antes de que los hechos delictivos se produzcan.

Por otra parte, este viernes el secretario de Gobierno, Dr. Ricardo Stoppani, mantendrá una reunión con representantes de la Cámara de Comercio, que incluirá una visita al Centro Operativo de Monitoreo (COM). En ese marco, se avanzará con la entrega de botones antipánico a distintos comercios de la ciudad, sumando una nueva herramienta de alerta y comunicación directa ante situaciones de emergencia.

Estas reuniones tendrán continuidad de manera periódica con el propósito de evaluar las medidas adoptadas, analizar la evolución de la situación y realizar los ajustes que sean necesarios. Desde el Municipio se considera fundamental sostener un seguimiento permanente y trabajar de manera coordinada con las fuerzas de seguridad, las instituciones y los distintos sectores de la comunidad.