El STM cuestionó al Ejecutivo por la demora en la renovación del Convenio Colectivo de Trabajo

El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) cuestionó al Departamento Ejecutivo por la falta de avances en la renovación del Convenio Colectivo de Trabajo.

En un comunicado difundido este viernes, desde el gremio señalaron que “mientras el Gobierno Municipal piensa en las elecciones y, a través de Ricardo Stoppani y Silvia Santillán, cajonea nuestras iniciativas, nosotros seguimos luchando por las necesidades de cada trabajador”.

En ese marco, informaron que convocaron al Ejecutivo a una mesa de diálogo que se llevará a cabo el lunes a las 10 en la sede sindical, con el objetivo de destrabar la discusión.

Reclamos del gremio

El STM detalló una serie de puntos que, según expresaron, deben ser incorporados o modificados en el CCT:

Aumento de la bonificación por título en todos los niveles.

Reducción del período para el incremento por permanencia en el cargo de diez a cuatro años.

Acortar de 30 a 25 años el requisito de trabajo para acceder al premio especial.

Ampliación del régimen de presentismo perfecto.

Incorporación de días por estrés a trabajadores que perciben un plus de riesgo del 15%.

Incremento del plus para camioneros y maquinistas.