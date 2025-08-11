El Taller Protegido cumple 39 años y sigue generando recursos para sostenerse

La nueva apuesta del Taller es la cena aniversario por los 39 años de su fundación. El evento será el 23 de agosto en la Pulpería e incluirá cena, baile, show y canilla libre.

Las tarjetas ya se encuentran a la venta y tienen un valor de $35.000. «Los que conocen nuestras cenas saben de qué hablamos. Se come muy bien, se disfruta, es una noche larga, de 9 de la noche a 4 de la mañana. Así que creemos que es un precio más que accesible», explicó Virginia Guariste, directora de la institución.

Las entradas pueden reservarse comunicándose con el Taller al 420-897 o al teléfono personal de Virginia 2266637730.

Además de la cena aniversario, el Taller lleva a cabo varias actividades con el objetivo de recaudar fondos. Entre ellas se destacan la feria de ropa, que se realiza el segundo jueves y viernes de cada mes. El food truck, que abre todos los martes y miércoles, de 10 a 14hs, en el patio del Taller. Está a cargo de tres integrantes de la comisión y ofrece papas fritas y sándwiches de milanesa.