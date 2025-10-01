El viernes cierra la inscripción para los 10k, carrera «Luis Vildoza»

Desde la Subsecretaría de Deporte se recuerda que este viernes cerrará la inscripción para quienes deseen intervenir en la prueba de 10K de la carrera “Luis Vildoza”. Esto tiene que ver con que será competitiva y, por ende, necesita un trabajo de fiscalización de cada uno de los participantes.

En ese contexto, se comunica que el mismo domingo, entre las 7.30 y las 9.30, podrán retirar los kits en el lugar de largada.

En tanto, todos los de 5 km podrán inscribirse hasta el domingo, a las 9.30, teniendo en cuenta que será participativa.

La inscripción presencial podrá hacerse en la Subsecretaría (32 e/ 27 y 29) y en la Municipalidad, en horario de 7 a 13. También en gimnasios y centros de entrenamiento de la ciudad. Vía online en el siguiente link: https://forms.gle/KcwrX8wanfS8Uk9AA

Una vez finalizada la prueba se realizará la premiación entre los tres primeros de cada categoría y se realizarán sorteos de presentes entre todos los participantes de los 5 y 10 km.

La competencia también servirá para rendir un reconocimiento a profesores de educación física teniendo en cuenta que su día se conmemora el próximo 8 de octubre.