El viernes Claribel Medina cumpliría 24 años: se realizará una marcha

Este viernes, la joven Claribel Medina cumpliría 24 años. Por este motivo, su familia y amigos han determinado concretar una marcha reclamando justicia por su muerte.

La convocatoria ha sido fijada para el viernes 5 a la hora 15 en Plaza Libertad.

Bajo la consigna “Basta de mala praxis”, Soledad, mamá de Claribel, invita a la comunidad a participar.

Por la muerte de la joven en el Hospital Felipe A. Fossati hay al menos tres médicos implicados y acusados de un posible caso de “mala praxis”.

