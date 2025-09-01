10.3 C
El viernes Claribel Medina cumpliría 24 años: se realizará una marcha

Este viernes, la joven Claribel Medina cumpliría 24 años. Por este motivo, su familia y amigos han determinado concretar una marcha reclamando justicia por su muerte.
La convocatoria ha sido fijada para el viernes 5 a la hora 15 en Plaza Libertad.
Bajo la consigna “Basta de mala praxis”, Soledad, mamá de Claribel, invita a la comunidad a participar.
Por la muerte de la joven en el Hospital Felipe A. Fossati hay al menos tres médicos implicados y acusados de un posible caso de “mala praxis”.

