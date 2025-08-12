Emotiva presentación de «100 historias en clubes bonaerenses»

Los autores del libro “100 historias en clubes bonaerenses”, lo presentaron en sociedad en la Casa del Bicentenario, con la participación de funcionarios, invitados y personas que se acercaron en la ocasión.

La apertura estuvo a cargo del titular de Cultura y Educación, César De Gerónimo, quien destacó el rol de los clubes en la sociedad a lo largo de la historia, para continuar el programa con la disertación de los responsables de la obra, es decir Eduardo Ferrer, Sebastián Ramírez, Tony Ferrer, Gustavo Vicini y Máximo Falaschini, mientras que Marcelo Oliver no pudo estar presente. La propuesta incluyó un mensaje de la subsecretaria de Deporte y Recreación, Soledad Vivio, resaltando también la importancia de este tipo de instituciones.

Entre los concurrentes se observó al presidente de la Liga Balcarceña de Fútbol, Héctor Strático, además de miembros de comisión directiva, exdirigentes y futbolistas de Amigos Unidos y Racing FC, como asimismo público particular.

Camisetas del “Tricolor” y la “Academia” sobre la mesa principal junto a ejemplares del libro, le dieron marco a la actividad que no escaseó en historias, anécdotas, risas y momentos emotivos, que recordaron a clubes de distintos lugares de la provincia, con un párrafo especial para las entidades balcarceñas.