Emotivo homenaje y música en el inicio de la 33° Fiesta Nacional del Automovilismo

En el marco de la 33° edición de la Fiesta Nacional del Automovilismo, este viernes se llevó a cabo el descubrimiento de baldosas en el Paseo de los Campeones del Museo Juan Manuel Fangio, en reconocimiento a destacadas figuras del automovilismo zonal.

Los homenajes recayeron sobre Walter Hernández, Guillermo Kissling y Carlos Jarque, quienes estuvieron acompañados por sus familias en un emotivo acto que destacó sus trayectorias y aportes al deporte motor.

En la antesala de este momento, Jakie Bianchi y Gustavo Der Ohanessian brindaron una charla sobre seguridad vial en el salón Juan Manuel Bordeu del Museo Fangio, aportando reflexión y concientización en el inicio de la jornada.

Posteriormente, se realizó la entrega del premio Juan Manuel Bordeu a los campeones del automovilismo zonal, reconociendo su desempeño y dedicación en las distintas categorías.

El cierre de la jornada estuvo marcado por la música, con la presentación en vivo de la banda Estelares, que le puso ritmo y emoción a una noche cargada de reconocimientos y celebración.