En Balcarce ganó La Libertad Avanza. Oficialismo pierde mayoría en el Concejo

La Libertad Avanza logró en la elección de este domingo un triunfo ajustado ante el Frente Somos. En el tercer lugar se ubicó Fuerza Patria.

Ignacio Capeccio obtuvo 32,4 Gonzalo Scioli 30,9, Sol Di Gerónimo 20,3, Gabriel Petruccelli 15,3 y Martín Ruberto 0.75.

De esta manera ingresan al Concejo Deliberante 3 por La Libertad Avanza, 3 por Somos, 2 por Fuerza Patria y 1 por Potencia. De esta manera al Consejo Escolar ingresarían los tres concejales de La Libertad Avanza.

