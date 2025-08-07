10.3 C
Balcarce
jueves 7, agosto, 2025
En el Museo Histórico se despidieron las vacaciones de invierno

En el Museo Histórico Municipal de Balcarce se despidieron las vacaciones de invierno con una propuesta que atrapó a grandes y chicos.

Con gran concurrencia se compartió una tarde entre canciones, baile y una interesante búsqueda del tesoro, que invitó a los visitantes a recorrer la muestra permanente y la transitoria. Y finalizó la jornada con la lectura de un cuento y un mensaje: “el tesoro más grande que podemos alcanzar, son las risas y los momentos compartidos”.

Charla

En tanto, para este viernes, a partir de la hora 15, dentro de la muestra transitoria “Volver a la Infancia II” se anuncia una charla sobre la historia de los juguetes que forman parte de la colección, a cargo del doctor Eduardo Moritán.

En el lugar, sito en avenida Suipacha (32) y calle 35, habrá servicio de buffet a beneficio del Taller Protegido de Producción Balcarce, siendo el acceso libre y gratuito.

