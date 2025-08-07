En el Museo Histórico se despidieron las vacaciones de invierno

En el Museo Histórico Municipal de Balcarce se despidieron las vacaciones de invierno con una propuesta que atrapó a grandes y chicos.

Con gran concurrencia se compartió una tarde entre canciones, baile y una interesante búsqueda del tesoro, que invitó a los visitantes a recorrer la muestra permanente y la transitoria. Y finalizó la jornada con la lectura de un cuento y un mensaje: “el tesoro más grande que podemos alcanzar, son las risas y los momentos compartidos”.

Charla

En tanto, para este viernes, a partir de la hora 15, dentro de la muestra transitoria “Volver a la Infancia II” se anuncia una charla sobre la historia de los juguetes que forman parte de la colección, a cargo del doctor Eduardo Moritán.

En el lugar, sito en avenida Suipacha (32) y calle 35, habrá servicio de buffet a beneficio del Taller Protegido de Producción Balcarce, siendo el acceso libre y gratuito.