Encuentro con vecinos, empresarios y productores: la agenda de María Eugenia Talerico en Balcarce

La primera candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de Potencia, la Dra. María Eugenia Talerico, visitará este viernes 3 de octubre la ciudad de Balcarce. Lo hará acompañada por Gabriel Petruccelli, próximo a concejal y líder de Espacio Ciudadano Balcarceño.

La jornada comenzará a las 15 horas en el local de Espacio Ciudadano Balcarceño, ubicado en calle 19 entre avenida Kelly y 16, donde Talerico y Petruccelli recibirán a los vecinos y simpatizantes en un espacio abierto al diálogo.

A las 16, la candidata visitará el Hogar Nuestro Sueño, un centro que brinda asistencia y contención durante las 24 horas a personas con capacidades diferentes, siendo un lugar fundamental para la inclusión en la comunidad. Más tarde, a las 17, estará presente en el café «El Cóndor» para compartir una charla con representantes del sector empresarial local.

Luego, desde las 18, se desarrollará en el mismo lugar un encuentro con integrantes de Federación Agraria y productores agropecuarios, en el cual se invita a participar a todos aquellos interesados en la temática.

Finalmente, desde las 18:45, Talerico y Petruccelli mantendrán un contacto directo con la prensa local, en un espacio abierto para el intercambio con los medios de comunicación, a quienes se invita cordialmente a participar.