Encuentro del Pro en Pinamar

Durante el lunes y martes, se desarrolló en Pinamar, un encuentro del que participaron dirigentes de más de 100 municipios de la provincia de Buenos Aires y contó con la presencia del concejal por el PRO, Sebastián Pinilla, encabezado por el precandidato a gobernador Cristian Ritondo.

El encuentro constó de diversas capacitaciones bajo el lema “Construyamos juntos el para qué en la Provincia de Buenos Aires” en referencia al nuevo libro del ex Presidente Mauricio Macri.

El ex Ministro de Seguridad, Ritondo, estuvo acompañado de la ex Gobernadora, María Eugenia Vidal, el Intendente de Gral Pueyrredón, Guillermo Montenegro, el Intendente de Pinamar, Martín Yeza y el ex Ministro de Cultura de la Nación, Hernan Lombardi.

Ritondo remarcó durante el encuentro “Tenemos una enorme tarea y confío plenamente en el equipo que supimos formar para llevar esperanza a una provincia sumida en el caos. El desafío es enorme y las ganas de cambiar y poder transformarla también es muy grande”.

