Enojos y reclamos de productores al Ejecutivo

Unos cien productores agropecuarios y usuarios de la red vial rural participaron de una reunión convocada en el salón Cincuentenario de la Sociedad Rural, donde se manifestaron críticas por el estado de los caminos del distrito y la falta de mantenimiento por parte del Municipio.

Durante el encuentro, se plantearon reclamos sobre sectores puntuales como La Brava, El Verano y Tres Esquinas. Los asistentes señalaron la necesidad de incorporar un ingeniero civil que planifique, ejecute y controle las tareas, ante lo que consideran una deficiencia en la organización actual.

El intendente Esteban Reino participó del encuentro, acompañado por el secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Gustavo Torres, y el concejal Leandro Spinelli. Reino escuchó los reclamos y reconoció los problemas existentes, aunque también mencionó dificultades operativas por la falta de maquinaria vial durante varios meses. Según explicó, cuatro máquinas estuvieron fuera de servicio, pero ya fueron recuperadas y están nuevamente en funcionamiento.

En su intervención, el jefe comunal se mostró dispuesto a recibir propuestas para mejorar el servicio y expresó que “este es un año complejo por las lluvias”. También señaló que evalúa la incorporación de un ingeniero civil y mencionó la posibilidad de que la SAPEM o un consorcio público-privado administre a partir de 2026 los fondos de la Tasa Vial, así como también el personal, el parque vial y los trabajos planificados.

Desde el Ejecutivo reconocen la necesidad de reorganizar el área responsable de los caminos rurales y destacaron la intención de avanzar junto a productores e instituciones en la construcción de un modelo de gestión sustentable.

Al cierre, Osvaldo Melucci, presidente de la Sociedad Rural local, agradeció la participación y convocó a avanzar con rapidez en la búsqueda de soluciones.