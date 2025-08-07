Entronizarán la Virgen de San Nicolás

Enmarcado en las actividades por los 160º años del Partido de Balcarce, el sábado 16 de agosto, a partir de las 11:30, tendrá lugar una significativa celebración para toda la comunidad: la procesión, entronización y bendición de la Virgen de San Nicolás en la ermita construida dentro del Paseo de la Cantera en Los Pinos. La actividad comenzará en el ingreso principal del sendero, con un recorrido cargado de fe y participación.

Este hito marca un nuevo capítulo en el desarrollo del circuito presentado oportunamente, ocasión en la que vecinos y visitantes lo recorrieron por primera vez en una bicicleteada que partió desde la Fundación Fangio. El espacio, impulsado por la Subsecretaría de Turismo junto con la Delegación local y el acompañamiento de las autoridades religiosas, fue concebido como punto de integración, espiritualidad y regocijo en contacto con la naturaleza.

Uno de los aspectos centrales de este plan fue la creación de un sitio dedicado a la imagen mariana, que hasta ahora se encontraba provisoriamente en el Palacio Municipal. La ermita se presenta como símbolo de identidad colectiva y devoción compartida. Su emplazamiento dentro de un entorno natural de gran valor paisajístico reafirma el compromiso de preservar y realzar expresiones culturales que consolidan los vínculos comunitarios.

La ceremonia contará con la presencia del padre Pablo Etchepareborda, quien acompañará este momento tan especial con la bendición del espacio y la guía espiritual de la comunidad.

El paseo cuenta con un trazado que permite un recorrido en vehículo, bicicleta o caminando. Esta característica lo convierte en un destino ideal para todo público, sumando opciones de esparcimiento, contemplación y espiritualidad.

La invitación está abierta a medios de comunicación, instituciones intermedias, familias y devotos. Esta ceremonia no solo enriquecerá el calendario litúrgico local, sino que también fortalecerá la identidad de un pueblo que honra sus tradiciones con espíritu y sentido de pertenencia.