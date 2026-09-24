Es ley el cambio del régimen de Zona Fría: 94 municipios bonaerenses se quedan afuera

El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves la reforma del régimen de Zona Fría, una modificación que deja fuera del beneficio territorial automático a 94 municipios de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Balcarce.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional y que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, fue aprobada por 38 votos a favor y 8 en contra. De esta manera, el régimen vuelve a restringir su alcance territorial a la Patagonia, la región de la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.

La ampliación de la Zona Fría había sido aprobada en 2021 y permitió incorporar a numerosos municipios bonaerenses y de otras provincias al esquema de tarifa diferencial para el consumo residencial de gas. Con la nueva ley, esos distritos dejan de contar con el descuento de manera automática por el solo hecho de estar incluidos territorialmente en el régimen.

En la provincia de Buenos Aires, Balcarce figura entre los 94 municipios alcanzados por la modificación. También quedan incluidos distritos como Mar del Plata, Tandil, Necochea, Olavarría, Azul, Bahía Blanca y Tres Arroyos, entre otros. Patagones será el único municipio bonaerense que conservará el beneficio territorial por formar parte de la región patagónica contemplada en el esquema.

Un nuevo esquema focalizado

La reforma contempla, de todos modos, la posibilidad de que determinados usuarios que queden fuera de la Zona Fría accedan a una tarifa diferencial mediante un esquema focalizado. Entre los criterios establecidos se encuentra que el ingreso del hogar sea inferior a tres Canastas Básicas Totales.

De acuerdo con la información difundida durante el debate legislativo, el nuevo mecanismo apunta a reemplazar el descuento general por un beneficio dirigido a determinados hogares según su situación socioeconómica.

El cambio tendrá impacto sobre alrededor de 1,24 millones de hogares bonaerenses distribuidos en los 94 municipios que perderán la cobertura automática. A nivel nacional, las estimaciones previas al tratamiento legislativo ubicaban en aproximadamente 3,35 millones la cantidad de usuarios alcanzados por la modificación.

La modificación del régimen había sido impulsada en reiteradas oportunidades por el Gobierno nacional. Con la sanción definitiva del Senado, queda aprobada la reforma que modifica el esquema establecido a partir de la ampliación de 2021.

Vale destacar que con esta aprobación, Balcarce está entre los 94 distritos de la provincia de Buenos Aires que perderá el beneficio de «Zona Fría».