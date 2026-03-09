Esclarecen robo en una fábrica y aprehenden a un hombre de 39 años

En las últimas horas del viernes, personal de la SuBDDI Balcarce aprehendió a un hombre de 39 años acusado de haber cometido un robo en la fábrica “Recor Import”, ubicada en calle San Lorenzo entre 105 y Av Italia (107) de esta ciudad.

Según informaron fuentes policiales, la investigación se inició el pasado 2 de marzo, luego de la denuncia realizada por uno de los encargados del establecimiento. El trabajador indicó que al llegar para comenzar la jornada laboral constató que autores ignorados habían dañado el perímetro del predio y sustraído la bomba de agua que alimenta uno de los galpones, lo que además provocó importantes daños en las instalaciones.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal de la UFI Descentralizada de Balcarce, la investigación fue derivada a la SUBDDI local. Tras analizar más de 80 horas de grabaciones fílmicas recolectadas por los investigadores, se logró establecer que el hecho ocurrió alrededor de las 14 del domingo 1 de marzo, momento en el que no había empleados en el lugar.

Del análisis de las cámaras se pudo observar cuando un hombre llegó al predio, cortó el cerco de alambre que protegía el cubículo donde se encontraba la bomba y dañó los caños que la conectaban, logrando sustraer el elemento. Posteriormente se retiró del lugar ocultando la bomba dentro de una bolsa de arpillera.

Con la información reunida, el personal de la SUBDDI, bajo la coordinación de la comisario inspector Maira Perrotta, logró identificar al presunto autor y ubicar el domicilio en el barrio Plan Federal.

En el marco de una orden de registro y secuestro otorgada por el Juzgado de Garantías N° 4, a cargo del Dr. Juan Francisco Tapia, del Departamento Judicial Mar del Plata, los efectivos realizaron un allanamiento en la vivienda señalada.

Durante el procedimiento se logró recuperar la bomba sustraída, una Motorarg modelo BH 200 T, de 2 HP, fase eléctrica 220 V y color celeste, además de secuestrar las prendas de vestir utilizadas durante el hecho, la bolsa de arpillera donde fue ocultado el elemento y una pinza con la que se habría cortado el cerco.

El sospechoso se encontraba en el domicilio al momento del operativo y, por disposición del Ministerio Público Fiscal, fue notificado de la formación de causa por el delito de robo, quedando a disposición de la Justicia.