Escuela Municipal de Deporte Adaptado concluyó su temporada

La Escuela Municipal de Deporte Adaptado (EMDAB) Balcarce concluyó una temporada marcada por la participación de 110 jóvenes en trece propuestas deportivas. El balance incluyó un hecho destacado: uno de sus representantes integró la delegación argentina en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile, compitiendo en powerlifting.

A lo largo del calendario también se alcanzaron instancias decisivas en fútbol y tenis de mesa, donde los equipos locales disputaron las etapas regionales de los Juegos Bonaerenses y quedaron muy cerca de acceder a la fase final en Mar del Plata.

El sábado tuvo lugar la jornada de cierre en el Complejo Polideportivo y Camping Municipal, con una celebración que reunió a familias, docentes y alumnos.

Padres y madres prepararon hamburguesas para todos los presentes, mientras que el equipo docente coordinó diversas actividades recreativas. Además, participaron estudiantes del Profesorado de Acompañante Terapéutico del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 32, quienes se sumaron a las dinámicas y colaboraron con la propuesta festiva.