Espectáculo benéfico pro construcción Unidad Oncológica en el Hospital

Un grupo de vecinos, por iniciativa propia, se acercó al Hospital Municipal Subzonal para proponer a la dirección y a la Asociación Cooperadora la realización de una acción benéfica.

La propuesta consiste en la organización de un espectáculo artístico que se presentará el domingo 31 de este mes, a las 20 horas, en el Teatro Municipal “Luis Conti”. Se trata del show de humor con ventriloquía “El auténtico Pirulo”, protagonizado por Mauro Villaverde y su muñeco “Pirulo” Balmaceda, destinado a público familiar.

Las entradas ya están disponibles y pueden adquirirse en el teatro, a través de los miembros de la Asociación Cooperadora del Hospital o comunicándose al 2266-548766.

Destino de lo recaudado

Según informó la presidenta de la cooperadora, Yolanda Mena, los fondos recaudados serán destinados a la construcción de una Unidad de Oncología. El objetivo es contar con un espacio específico para la atención por parte de profesionales médicos y enfermería, así como para la recepción de pacientes que reciben medicación y terapias.

Actualmente, el servicio funciona en uno de los consultorios de planta baja del Hospital, que fue acondicionado para tal fin.