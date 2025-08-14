Estaba con su novio e ingresó su expareja a la vivienda: los amenazó y los golpeó

En las últimas horas, efectivos de la Estación de Policía Comunal acudieron a un domicilio ubicado en calles 112 y 15 bis tras recibir un alerta por un hombre que ingresó a la vivienda de su ex pareja.

Según informaron fuentes policiales, el sujeto sorprendió a la mujer junto a su nueva pareja y, tras ingresar por una ventana, los agredió físicamente y los amenazó con un cuchillo. Tras el incidente, fue interceptado por algunos vecinos, quienes impidieron que se llevara su motocicleta.

Al momento de la llegada del personal policial, el agresor ya no se encontraba en el lugar, por lo que no pudo ser aprehendido. La investigación quedó a cargo del Subcomisario Gastón Sánchez, quien continúa recabando información y testimonios de testigos.