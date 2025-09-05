Estafaron a 17 balcarceños que pretendían ver a la Selección Argentina: hay un detenido de nuestra ciudad

Un grupo de al menos 17 personas oriundas de Balcarce fue estafado este jueves en el Estadio Monumental, cuando se disponía a asistir al partido entre la Selección Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas. Según informó Radio 100.9, las víctimas habían contratado un viaje que incluía traslado y entrada al estadio, pero al llegar al lugar se encontraron con que no contaban con los tickets.

El contingente estaba compuesto por unas 40 personas, en su mayoría de Balcarce. Al intentar ingresar al estadio, el organizador del viaje —también balcarceño— admitió que las entradas no habían sido entregadas, lo que derivó en una discusión con los damnificados. La situación fue denunciada ante las autoridades y tomó intervención la Policía Federal.

Como resultado de la denuncia, un hombre de Balcarce y otro de Mar del Plata fueron aprehendidos preventivamente mientras se esclarecen los hechos.

Uno de los afectados relató que había viajado con su familia y que el objetivo era cumplir el deseo de sus hijos de ver a la Selección en vivo. “Hicimos un esfuerzo económico enorme. Nos estafaron. Quien organizó el viaje es un balcarceño que habitualmente ofrece este tipo de excursiones”, señaló.

Los damnificados realizaron la correspondiente denuncia y se espera la intervención de la Justicia para determinar responsabilidades. El implicado sería el presidente de la Peña de Boca Balcarce.