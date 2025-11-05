Este domingo música en la Casa para celebrar la Tradición

El próximo domingo y como celebración de la Tradición, tendrá lugar el espectáculo Música en la Casa, bajo la organización de la Subsecretaría de Cultura y Educación.

Se cumplirá desde la hora 20 en la sede de avenida Favaloro 785, con la presencia de Pablo Olmedo, Marcelo Giménez y Pablo Lobato, a quienes se sumarán algunas parejas de baile.

El titular de la dependencia anfitriona, César De Gerónimo, destacó en la presentación que “la idea es recorrer un poco la música folclórica argentina, lo que tiene que ver con nuestras tradiciones, no sólo en general sino haciendo hincapié en la surera también. Están todos invitados”.

Por su parte, Marcelo Giménez agradeció la posibilidad de presentarse en la Casa del Bicentenario. “Para nosotros esto es importantísimo, en esta semana que va a transcurrir. Me quedan palabras de agradecimiento para Dippy por volvernos a convocar, más con música de la provincia de Buenos Aires. Y compartir escenario con Pablito Olmedo, que es un excelentísimo músico y cantor, es algo muy bonito para nosotros”.

La entrada será de carácter libre y gratuito, mientras que en el lugar funcionará un buffet a cargo del Taller Protegido Balcarce.