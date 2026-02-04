miércoles 4, febrero, 2026

Este jueves comienza la Fiesta Nacional del Automovilismo

El inicio de la edición 33 de la Fiesta Nacional del Automovilismo tendrá su primer movimiento desde temprano. Este jueves desde las 8 de la mañana, el Kartódromo abrirá la programación con pruebas libres. A la tarde en el centro, desde las 18:45 está prevista la apertura oficial de la Fiesta, dando comienzo formal a cuatro días de celebraciones.
En el escenario de plaza Libertad a las 19:30 se presentará El Zapu, mientras que a las 20 llegará Plataforma 721.
El programa continuará a las 20:15 con la 39° Fiesta del Deporte, donde se entregarán los premios Juan Manuel Fangio de Plata y la consagración del deportista del año y la entrega del Fangio de Oro.
Una vez finalizada la fiesta actuarán sobre el escenario Santino y Juanjo JADE.

