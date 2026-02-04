Este jueves comienza la Fiesta Nacional del Automovilismo

El inicio de la edición 33 de la Fiesta Nacional del Automovilismo tendrá su primer movimiento desde temprano. Este jueves desde las 8 de la mañana, el Kartódromo abrirá la programación con pruebas libres. A la tarde en el centro, desde las 18:45 está prevista la apertura oficial de la Fiesta, dando comienzo formal a cuatro días de celebraciones.

En el escenario de plaza Libertad a las 19:30 se presentará El Zapu, mientras que a las 20 llegará Plataforma 721.

El programa continuará a las 20:15 con la 39° Fiesta del Deporte, donde se entregarán los premios Juan Manuel Fangio de Plata y la consagración del deportista del año y la entrega del Fangio de Oro.

Una vez finalizada la fiesta actuarán sobre el escenario Santino y Juanjo JADE.

