Este lunes se celebrará la 11ª edición de “Bajo los Tilos” en el Colegio Rural San José

El Colegio Rural San José, junto a la Unión de Padres de la institución, se encuentra ultimando detalles para una nueva edición de “Bajo los Tilos”, que tendrá lugar este lunes 8, Día de la Virgen, en el amplio predio del establecimiento educativo.

La jornada comenzará temprano, a las 8:30, con una cabalgata cuya concentración será en la Sociedad Rural, ubicada en calle 79. Desde allí, los jinetes emprenderán el recorrido hacia avenida Suipacha, 55, pasando por un sector de El Pacífico, para luego detenerse en la ermita de avenida Virgen de Luján y Dorrego. En ese punto se realizará una oración junto a la Virgen, acompañados por el padre Pablo Etchepareborda.

Una vez en el predio del colegio, se celebrará la Santa Misa, y al finalizar dará inicio la actividad artística en el escenario, donde diversos músicos y agrupaciones volverán a ser protagonistas de la tarde.

Como cada año, la Unión de Padres tendrá un rol destacado a través de un servicio gastronómico variado y accesible. Se ofrecerán sándwiches de asado, chorizo, choripán y hamburguesas, a precios pensados para las familias asistentes. De todos modos, desde la organización aclararon que cada quien puede llevar su propio almuerzo para disfrutar bajo los tilos.

Además, varios comercios han colaborado con obsequios, por lo que se pondrá a la venta un número cuyo aporte ayudará a la institución a cubrir los gastos del evento.

Con propuestas religiosas, culturales y familiares, “Bajo los Tilos” se prepara para vivir una nueva y esperada edición.

