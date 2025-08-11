Este sábado entronización de la Virgen de San Nicolás

En el contexto del 160º aniversario del Partido de Balcarce, el sábado 16 de agosto a las 11:30 se llevará a cabo la procesión, entronización y bendición de la Virgen de San Nicolás en la ermita ubicada en el Paseo de la Cantera, Los Pinos. El punto de partida será el ingreso principal del sendero.

Este nuevo espacio, impulsado por la Subsecretaría de Turismo junto a la Delegación y con apoyo de autoridades religiosas, fue diseñado como un lugar de encuentro, espiritualidad y disfrute al aire libre. La imagen, antes alojada en el Palacio Municipal, ahora tendrá un sitio definitivo en un entorno natural que destaca por su belleza y valor simbólico.

La ceremonia estará presidida por el padre Pablo Etchepareborda, quien brindará la bendición y acompañará a los presentes en este significativo momento. El paseo, accesible en vehículo, bicicleta o a pie, se posiciona como una alternativa ideal para el turismo local y la vida comunitaria.

Se invita a familias, instituciones y medios a compartir esta jornada, que busca fortalecer la identidad y las tradiciones que nos unen como comunidad.