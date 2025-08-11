Este viernes Fiesta Patronal de Santa María

Las actividades comenzarán con un triduo del 12 al 14 y culminarán con una procesión, misa y una cena comunitaria en la Sociedad Rural. Las tarjetas ya están a la venta.

El cronograma de actividades indica que los días 12, 13 y 14 de agosto se llevará a cabo el rezo del Santo Rosario a las 18:30 y la celebración de la misa a las 19:00 en el templo de avenida Cereijo (31) y calle 30. Este triduo será una oportunidad para que los fieles se preparen espiritualmente para la fiesta patronal, en torno a una de las celebraciones más significativas del calendario litúrgico católico: la Asunción de María.

Por otra parte, el viernes las actividades comenzarán a las 17:30 con la procesión encabezada por la imagen de la Virgen María, que recorrerá las calles cercanas al templo. Luego se celebrará la Santa Misa.

Como jornada de cierre, a las 21:00 tendrá lugar una cena comunitaria en la Sociedad Rural. Los interesados en participar se pueden comunicar con Berta al 2266-442777 o Marina 2266-440022. El valor de la tarjeta para los mayores es de 25.000 y de 15.000 para menores de 10 años.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...