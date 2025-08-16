Estos son los candidatos para las elecciones del 7 de septiembre en Balcarce

El próximo 7 de septiembre Balcarce renovará 9 bancas del Honorable Concejo Deliberante y 3 consejeros escolares. En total se han oficializado cinco listas.

Aquí el detalle:

ALIANZA FUERZA PATRIA

Senador Provincial Titular: María Fernanda Raverta.

Concejales Titulares:

María Sol Di Gerónimo, Ernesto Javier Menonne, Natalia Edith Paredes, Diego Armando Rubén Cabrera, María Agustina Giménez, Matías Hugo Barrionuevo, Florencia Graciela Riccillo, Manuel Ernesto Clemente, Milagros Noelia Belén Otazo Rodríguez.

Concejales Suplentes:

Pablo Martín Antonelli, María Victoria Secchiano, Santiago Claudio Salari, Karen Grisel Luna, Laureano Pallante, Wanda Nahir Benavides.

Consejeros Escolares Titulares:

Raúl Alberto Sánchez, Selva Marina Godoy, Sergio Gustavo Villalba.

Consejeros Escolares Suplentes:

Alejandra Soledad González, Sebastián Ariel Soldavila, Lara Romero.

ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA

Senador Provincial Titular: Guillermo Tristán Montenegro.

Concejales Titulares:

Martín Ignacio Capeccio, María Alejandra Marchegiani, Edgar Mauricio Foglia, Sandra Beatriz Scicchitano, Rubén Eduardo Galbán, Nora Alejandra Giuliano, Celso Roberto Murias, Cristina del Carmen Díaz, Marcelo Agustín Simoiz.

Concejales Suplentes:

Romina Lorena Ludueña, Rolando Javier More, María I. Cabot, Víctor Manuel Melo, Andrea Fabiana Galván, Valentín Scioli.

Consejeros Escolares Titulares:

Lorena Mariel Cambareri, Arturo Oscar Agüero, Rocío Carlis.

Consejeros Escolares Suplentes:

David Julio Bedoy, Natalia Soledad Martínez, Joaquín Blanco.

ALIANZA POTENCIA BUENOS AIRES

Senador Provincial Titular: Fabio Adrián Molinero.

Concejales Titulares:

Gabriel Darío Petruccelli, María Laura Gimaray, Julián Verona, Betina Alicia Elizaicín, Agustín María Giaquinto, Sabrina Anahí Leguizamón, Matías Cristian Pasquale, Isabel Zapata, Argentino Francisco Lucero.

Concejales Suplentes:

Nilda Noemí Sosa, Martín Rubén Ocampo, Andrea Natalia Iturburu, Marcos Emanuel Gaytán, Ana Laura Filippini, Guillermo Juan Carlos Bustos.

Consejeros Escolares Titulares:

Lourdes Belén Filippini, Miguel Ángel Tambascia, Alicia Angélica Ale.

Consejeros Escolares Suplentes:

Gerardo Martín Gauna, Norma Alcira Tosi, Jesús Nazareno Trejo.

ALIANZA SOMOS BUENOS AIRES

Senador Provincial Titular: Roberto Maximiliano Suescún.

Concejales Titulares:

Gonzalo Martín Scioli, Fara Amado Cunqueiro, Lucio Matías Paciaroni Furno, Amina Liliana Montiel, Ezequiel Darío Vivas, Lucrecia Viglianchino, Emiliano Agustín López, Mariángeles Pietrantuono, Manuel Ignacio Álvarez.

Concejales Suplentes:

Estefanía Hernández, Franco Javier Costanzo, Micaela Olmos, Santiago Tomás Garrido, Mariana Luján Berardo, Néstor Omar Gutiérrez.

Consejeros Escolares Titulares:

María Teresa Cerono, Elías Rubén Iñiguez, Patricia Carina Pingaro.

Consejeros Escolares Suplentes:

Cristhián Sebastián Coria, María Florencia Diez de Ulzurrun, Leandro Emiliano Vega.

VALORES REPUBLICANOS

Senador Provincial Titular: Víctor Hugo Bazán.

Concejales Titulares:

Juan Martín Ruberto, Natalia Lorena Charmelo, Gabriel Irigaray, Claudia Andrea Charmelo, Jorge N. Águila, Mariela Edith Denis, Joaquín Matías Ruberto, Alejandra Beatriz Pilar Rentería, Juan Pablo Delle Rose.

Concejales Suplentes:

Jorge Antonio Mansilla, Daniela Feliciana Alonso, Enzo Fabián Luna, Bibiana Dolores Díaz, Raúl O. Urrizola, Nélida Susana Martino.

Consejeros Escolares Titulares:

Juan Carlos Herrera, Perla Ivana Charmelo, Luis Martín Vesubio.

Consejeros Escolares Suplentes:

Juan Enrique Canto, Norma Graciela Paiz, Axel Matías Montesino.

Sin candidaturas en Balcarce

Las siguientes alianzas, aunque registradas en la Quinta Sección Electoral, no presentaron listas en Balcarce:

Alianza Es con Vos Es con Nosotros (Senador: Eliel Corigliano).

Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (Senador: Alejandro Martínez).

Nuevos Aires, Unión Liberal, Unión y Libertad, Construyendo Porvenir, Frente Patriota Federal, Partido Libertario y Movimiento Avanzada Socialista.