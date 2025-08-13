Estudiantes embellecen el monumento del amigo con un mural lleno de significado

El director de Espacios Públicos, Ambiente y Servicios Generales, Fabián Caballero, expresó su reconocimiento a la Escuela Secundaria Nº 1 “Antonio González Balcarce” por su reciente aporte artístico en un espacio de alto valor simbólico para la comunidad.

A través de una misiva formal, dirigida a la directora del establecimiento, Silvia Tognoni, el funcionario manifestó su gratitud a las estudiantes de 5º año 3ª División, Guillermina García, Martina Castaño y Juana Jara, junto a la profesora Rosalía González, quienes llevaron adelante la realización de un mural en el Monumento del Amigo, ubicado en el Cerro “El Triunfo”.

La intervención artística, cargada de creatividad y sensibilidad, se ha integrado con armonía al entorno natural, generando un nuevo atractivo visual. La obra permite a vecinos y visitantes apreciar el talento juvenil aplicado en un contexto de participación ciudadana.

Cabe destacar que este mural forma parte de un proceso más amplio impulsado por el área municipal, que desde hace semas viene desarrollando tareas de mejora, reacondicionamiento e incorporación de nuevos elementos en dicho sector del Parque Municipal, con el objetivo de revalorizarlo y devolverle centralidad dentro del circuito urbano.