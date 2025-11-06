Ex docentes y ex directivos se expresaron ante la situación que vive el Instituto de Formación Docente

Ex docentes y ex directivos del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N°32 enviaron una nota a Radio 100.9 en la que manifestaron su preocupación por la situación que atraviesa la institución, tras el apartamiento preventivo de cuatro docentes que fueron derivados a otros establecimientos educativos en el marco de un conflicto con la dirección.

El texto, firmado por María Luisa Azcárate, María Josefa Bruno, Alicia Cambiaso, Graciela Gargiulo, María Viviana Pérez y Blanca Vismara, expresa:

“Nos encontramos movilizadas por la incertidumbre y el dolor ante tan triste noticia de quienes hemos pasado por la institución como formadores. Si bien la situación particular de las partes involucradas sólo la conocemos a través de lo informado en los medios, es nuestra intención a través de estas líneas dar a conocer nuestro sentimiento hacia una institución que, mientras transitamos sus aulas, nos permitió crecer como profesionales, tener un profundo sentimiento de pertenencia y también formar un verdadero grupo de trabajo. Es por ello que apelamos a que se fortalezca el diálogo, el trabajo en equipo y el respeto mutuo para que el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica pueda continuar siendo una institución formadora en valores tan necesarios para la vida de la comunidad”.

La nota fue difundida en el marco del conflicto institucional que afecta al Instituto y que involucra a parte de su personal docente y directivo.