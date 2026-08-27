“Por las vías del tren”: este sábado se entregarán los premios del concurso fotográfico

Este sábado, desde las 19, la Casa del Bicentenario será escenario de la ceremonia de premiación del concurso fotográfico “Por las vías del tren”, organizado por la Asociación Amigos del Riel con la colaboración de la Subsecretaría de Cultura y Educación.

La propuesta busca, a través de la fotografía y el lenguaje artístico, poner en valor el patrimonio ferroviario del Partido de Balcarce y mantener vigente el anhelo de que el tren vuelva a circular por la ciudad y sus localidades.

El subsecretario de Cultura y Educación, César De Gerónimo, destacó el objetivo de la iniciativa y sostuvo que “todos tenemos el sueño que el tren alguna vez vuelva a pasar”. En ese sentido, consideró que el concurso representa “un paso más” para transmitir ese deseo a las autoridades que tienen la responsabilidad de tomar decisiones al respecto.

“En principio, a través del lenguaje artístico se pretende transformar este deseo. Creo que conociendo el lugar las personas podemos defender esta idea”, señaló De Gerónimo, quien valoró además la participación alcanzada por el certamen.

Durante el encuentro se realizará una exposición de las fotografías del concurso y también se exhibirán trabajos correspondientes a ediciones anteriores. La propuesta contará además con un acompañamiento musical a cargo de Marcelo Giménez, quien interpretará “Estación de vías muertas”, de Luis Domingo Berho, junto con alguna otra presentación artística.

Una mirada sobre las estaciones del Partido

Por su parte, Alicia Schisano, referente de la Asociación Amigos del Riel, explicó que uno de los principales objetivos del concurso fue incentivar a los participantes a recorrer y conocer personalmente los espacios vinculados al ferrocarril.

“La idea era que los participantes vayan al lugar y vean lo que hay ahora”, explicó. En ese recorrido, mencionó particularmente la presencia de la Escuela Secundaria N.º 10 y el Vagón Cultural, invitando a la comunidad a conocer la función que actualmente cumplen estos espacios.

Schisano remarcó que la convocatoria no se limitó a la estación de Balcarce, sino que también buscó reflejar la situación de las estaciones ferroviarias de San Agustín y Los Pinos.

“Lamentablemente ninguna funciona como estación, sí tienen otro funcionamiento cultural o de vivienda, pero no hay que olvidar esos lugares y seguir bregando porque vuelva el tren”, expresó.

De esta manera, la ceremonia de este sábado no sólo permitirá reconocer a los participantes del concurso, sino también generar un espacio para recuperar, mediante la fotografía y otras expresiones artísticas, la memoria y el presente del patrimonio ferroviario local.