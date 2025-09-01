Exitoso desarrollo del 7º «Desafío de los Leones»

Este domingo, una gran cantidad de ciclistas de diferentes ciudades de la zona le dio vida a la séptima edición del “Desafío de Los Leones”. La prueba de mountain bike fue organizada por el Club de Leones con el apoyo de la Subsecretaría de Deporte y Recreación.

El balcarceño Hernán Donofrio y Juan Cruz González, de San Miguel del Monte, se quedaron con el triunfo en la categoría principal y las necochenses Marilina García y Luciana Comaschi lo hicieron entre las damas.

El podio lo completaron la pareja marplatense Matías Mazzilli y Franco Bautista y el balcarceño Cristian Giuliano con el marplatense Juan Regazzoni.

La competencia que se hizo en parejas constó de 59 kilómetros de caminos rurales en lo que se conoce como “La Vuelta de San Silverio”.

En Caballeros B se impusieron los vidalenses Nicanor Pereyra y Ezequiel Charri, seguidos por Manuel Siringo y Gastón Martin (Mdp/Batán) y los balcarceños, Santiago Scioli y Patricio Calandra.

En Caballeros C el triunfo fue para la dupla compuesta por el balcarceño, Sebastián Izarriaga con el marplatense Gabriel Marangoni; seguidos por los costeros Gustavo Borjes y Cristian Eguia y los necochenses Matías Arias y Daniel López.

En Caballeros D, el triunfo fue para los necochenses Gabriel Pérez y Daniel Schnass; seguidos por los balcarceños Daniel Celaya y Carlos Riccillo y los tandilenses Guillermo Dicembrille y Marcos Ledesma.

En Caballeros E, ganaron Marcelo Sáenz y Miguel Menconi (Rauch/Pila), segundos los balcarceños Raúl Colella y Marcelo Colavita y terceros Walter Cardenas y Marcos García (Ayacucho / Tandil).

Otros balcarceños

Pablo Michia y Facundo López Idiart fueron octavos en Cab. A.

En Caballeros C, arribaron 10º Mariano Martínez y Diego Benavidez; 11º Mario Díaz y Jesús Maldonado y 12º Alejandro Mangiaruca y Pablo López.

En Mixtos B, arribaron segundos Desiree Fraiz y Martín Higuera.

En Individual Cab. A 40 km, 2º Lucas Peralta y 3º Enzo López.

En Individual Cab. B 40 km, 2º Jonatan Dipierro, 6º Alejandro Mora.

En Individual Cab. C 40 km, 1º Juan Pedro Platz, 6º Hernán Sainz Rozas. 7º Carlos García.

En Individual Damas A 40 km, 1ª. Sol Circelli, 2ª. Marilina Cagni.

En Individual Damas C 40 km, 1ª. Lidia Márquez.

En Principiante B 20 km, 2º David Díaz.

Escuela Municipal: 1º Darío Giménez, Edgardo Fernández, Agustín Ale, Natalia Marisol y Gastón Pérez.