Extrema gravedad: cinco menores dieron positivo para cocaína y detuvieron al padre

Un caso de extrema gravedad generó una profunda conmoción en el ámbito judicial y social tras confirmarse que cinco menores de edad, incluidos dos bebés de apenas un mes, dieron positivo para cocaína en el marco de una investigación por presunto suministro de estupefacientes en el ámbito familiar.

La causa se inició a partir de una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia, lo que motivó la activación de un operativo de urgencia. Según se informó, estudios médicos y análisis de laboratorio realizados a niños de 13, 10 y 9 años, además de dos mellizos recién nacidos, arrojaron resultados positivos para la presencia de cocaína en el organismo.

Con base en los informes médicos, la Fiscalía Descentralizada a cargo del Dr. Rodolfo Moure ordenó la detención del padre de los menores, medida que se concretó durante la tarde del martes El imputado fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

En forma paralela, se llevó a cabo un allanamiento en la vivienda familiar, donde se secuestró cocaína y se detectaron restos de clorhidrato en distintas superficies del domicilio, elementos que refuerzan la hipótesis investigativa.

La causa fue caratulada como “facilitación para el consumo de estupefacientes agravado por el vínculo”, un delito que prevé penas de entre 6 y 20 años de prisión.

En el marco del abordaje integral del caso, el Juzgado de Paz Letrado dispuso una serie de medidas cautelares de protección, entre ellas la exclusión del hogar del denunciado, la prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto con la denunciante y los niños, y la restitución del grupo familiar al domicilio. Estas resoluciones se fundamentan en la Ley 12.569 de Violencia Familiar y en tratados internacionales de derechos humanos que priorizan la protección, la salud y el interés superior del niño.

La investigación continúa abierta y se aguardan pericias complementarias para confirmar los análisis toxicológicos y descartar eventuales falsos positivos. Entre los elementos bajo estudio se encuentra una lata de leche en polvo secuestrada durante el procedimiento, cuyo primer resultado no fue concluyente y será sometida a nuevas pruebas.

Asimismo, la Fiscalía solicitó la realización de entrevistas bajo el sistema de Cámara Gesell para aquellos menores que estén en condiciones de declarar, un mecanismo que permite obtener testimonios en un entorno cuidado, con resguardo psicológico y legal. En paralelo, se activaron dispositivos de protección integral y asistencia para garantizar el bienestar físico y emocional de las víctimas.

Como parte de las medidas sanitarias, se dispuso el traslado de los menores al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde serán evaluados para determinar posibles daños derivados de la exposición a estupefacientes.

Se trata de un caso excepcional que despierta una profunda preocupación por el impacto potencialmente irreversible que puede provocar la exposición de niños a sustancias ilícitas dentro del entorno familiar. La causa avanza bajo estrictos protocolos, con el objetivo de esclarecer los hechos y garantizar la protección integral de los menores involucrados.