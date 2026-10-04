Fain ganó en San Nicolás y Mangoni terminó 26°

La 12ª fecha del campeonato 2026 del Turismo Carretera, disputada este fin de semana en el autódromo de San Nicolás, tuvo una Final histórica para Torino. Con apenas 21 años, Ignacio Fain consiguió su primera victoria en la categoría, en su carrera número 27, y encabezó el “1-2” del Trotta Racing Team junto a Facundo Chapur.

Julián Santero, al comando de su BMW M4, había tomado la punta desde la pole position y logró mantenerse al frente durante las primeras 19 vueltas del circuito “Juan María Traverso”, de 3.959 metros. Sin embargo, una falla en el auto del Ambrogio Racing provocó una importante merma en su rendimiento y le permitió a Fain avanzar hasta el liderazgo.

A partir de allí, el joven piloto manejó la competencia sin sobresaltos hasta la bandera a cuadros y se convirtió en el 229º ganador en la historia del Turismo Carretera. Además, fue el segundo piloto en conseguir su primera victoria en la temporada 2026, después de Nicolás Moscardini.

El triunfo de Fain se completó con el segundo puesto de Facundo Chapur, también con Torino, resultado que además le permitió convertirse en el nuevo líder de la Copa de Oro.

Mangoni avanzó en la serie y terminó 26º

Para el piloto de Balcarce, Santiago Mangoni, la actividad en San Nicolás fue de menor a mayor. El sábado, durante la clasificación, quedó ubicado en el 30º puesto.

El domingo logró recuperar posiciones en la tercera serie clasificatoria y recibió la bandera a cuadros en la sexta colocación, mejorando su posición de partida para la competencia principal.

Finalmente, Mangoni completó la Final en el 26º lugar. Durante el fin de semana, además, tuvo una visita especial: el arquero de la Selección Argentina, Emiliano “Dibu” Martínez, se acercó a acompañarlo en el autódromo nicoleño.