Falleció conocido vecino y comerciante

Con profundo pesar se conoció el fallecimiento de Oscar Domínguez, a los 76 años, quien dedicó su vida al trabajo en la colocación de cristales, actividad que desarrolló con compromiso, esfuerzo y vocación.

Junto a su socios dio origen a la empresa Domi-Mar de Domínguez y Martinotti, que se transformó en una casa pujante durante la década del 80, dejando una huella importante en el rubro. El taller y la oficina comercial funcionaron inicialmente en calle 27 entre 24 y 26, para luego trasladarse a calle 24 entre 25 y 27. Con el paso del tiempo, la sociedad se disolvió, pero el camino recorrido quedó marcado por el trabajo y la dedicación.

Oscar será recordado no solo por su trayectoria laboral, sino especialmente por su bonhomía, su trato cordial y su calidad humana, valores que lo distinguieron a lo largo de su vida.

En su despedida se vivieron profundas y sentidas muestras de dolor, reflejo del cariño y el respeto que supo cosechar entre familiares, amigos y quienes compartieron con él distintos momentos de su camino.