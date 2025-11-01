Familia vive atormentada por presencia de delincuentes

Una familia que reside en calle 8 entre 27 y 29 N° 933 volvió a ser víctima de un hecho delictivo en las últimas horas. Según relataron los propietarios, un individuo —identificado por los vecinos— intentó ingresar nuevamente a la vivienda con fines de robo.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad que captó el momento en el que el sospechoso intentaba cometer el ilícito.

Hace dos semanas, la misma familia había sufrido otro episodio similar. En aquella oportunidad, un delincuente logró sustraer objetos de valor y, al ser sorprendido por el dueño de la casa, se produjo un forcejeo antes de que el ladrón escapara.

En la madrugada de este sábado, el individuo habría regresado acompañado por otras personas con la intención de ingresar al domicilio. Al ser advertidos por los propietarios, los sospechosos huyeron del lugar.

En diálogo con Radio 100.9, Lorena, una de las habitantes de la vivienda, indicó que la situación les genera temor y aseguró que la policía tendría identificados a los presuntos autores, aunque aún no se logró su detención.

“Estamos presos en nuestra propia casa. No podemos salir, porque no estamos tranquilos. Ya sabemos quién nos robó la primera vez y ahora volvió para seguir robando”, expresó la vecina.