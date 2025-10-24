Federación Agraria solicitó reunión con el Intendente y fuerzas policiales ante hechos de inseguridad

La Filial Balcarce de la Federación Agraria Argentina presentó una nota dirigida al intendente municipal, Dr. Esteban Reino, en la que manifiesta preocupación por los recientes hechos de inseguridad registrados en la ciudad y en la zona rural del distrito.

En el escrito, la entidad propone que el Municipio convoque a una reunión con la participación de distintas instituciones locales, con el objetivo de abordar la situación y dar a conocer las medidas y acciones previstas por las autoridades para su contención.

Asimismo, se solicita la presencia de la Policía Comunal, la Patrulla Rural, la Policía Caminera, la DDI, Gendarmería y el secretario de Seguridad municipal, a fin de trabajar de manera coordinada en estrategias preventivas.

Desde la Federación Agraria consideran que este encuentro también podría servir para tratar otras problemáticas que afectan a la comunidad, favoreciendo el diálogo entre las instituciones y el gobierno municipal.