Felipe Costa subcampeón en Mar del Plata

El deportista local Felipe Costa fue el más destacado de la delegación balcarceña que participó de un nuevo torneo válido por el circuito TMT (Tenis de Mesa para Todos).

El tenimesista logró el subcampeonato de tercera división y anteriormente se había quedado con el tercer puesto en cuarta división.

La actividad se concretó el pasado domingo en el Club Ingeniero Acosta de Mar del Plata con integrantes del Club Top Serrano de Balcarce, quienes disputaron varios partidos de 5ª, 4ª y 3ª división.

También, Gastón González fue otro que dio batalla, llegando a cuartos de final en tercera y cuarta división, cediendo en ambas divisionales ante su coterráneo Felipe Costa.

Joaquín Kuch participó en 5ª división trepando a cuartos de final, mientras que en 4ª división cayó en 8vos.