Ferrobasquet +40 ganó en el clausura

Se desarrolló la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Mar y Sierras de Básquet donde militan diferentes equipos del Club Ferroviarios. El elenco de jugadores +40 dirigido por Maximiliano Valente, junto al ayudante de campo Víctor Ortiz, ganó por 46 a 42 a Scabioneta de Mar del Plata.

Fue durante un partido parejo que se definió sobre el final para los balcarceños que tuvieron un mejor goleo que los marplatenses.

Fueron de la partida Cristian Coria, Martín Elizalde, Matías Di Marco, Octavio Vignolio, Santiago Togni, Nicolás La Torre, Marcos Cano, Alejandro Berenguer, Maximiliano Vázquez, Alejandro Gelsumino, Nicolás Cartotto y Federico Larrosa.

