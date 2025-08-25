Fiesta de la Papa Frita: Javier Calamaro, Los Palmae y varias atracciones más

Balcarce se prepara para un fin de semana cargado de actividades que combinarán la Fiesta de la Papa Frita, el 160° aniversario del partido y la Expo de Vinos Serranos. El festival se iniciará el sábado a las 14 horas.

Desde la organización destacaron que la unión de los eventos busca optimizar recursos y generar un festejo “que quede en la memoria de todos los vecinos”. La cita se desarrollará en la Plaza Libertad, donde se instalarán food trucks, stands de emprendedores y artesanos, además de un escenario con espectáculos musicales.

Una de las propuestas novedosas será el concurso de la papa frita, abierto a cualquier persona mayor de 18 años. Los participantes deberán presentar un plato cuyo ingrediente principal sea la papa frita. La idea es que la receta ganadora se convierta en un nuevo sello gastronómico local, tal como sucedió con el Postre Balcarce.

Shows y propuestas para toda la familia

La grilla artística incluirá a bandas locales, la presencia de Javier Calamaro, que sumará cocina en vivo, y el cierre a cargo de los hijos de los palmeras.

El intendente y los organizadores remarcaron la importancia de la papa frita como símbolo de Balcarce: “Tenemos tres empresas que producen distintos tipos: snack, supercongelada y prefrita. Eso no se da en cualquier ciudad”. Entre ellas, se destacan McCain, Finca Balcarce y Gauchito, que acompañan como principales impulsores del evento.

La intención es que la Fiesta de la Papa Frita quede establecida en el calendario anual de celebraciones, al igual que la Fiesta del Postre o la del Automovilismo. “Es un atractivo más, un gancho turístico y gastronómico que le hace bien a la ciudad”, expresaron.

En cuanto a la realización, dependerá de las condiciones climáticas, por lo que entre miércoles y jueves se confirmará si se avanza según lo previsto.