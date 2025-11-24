Fin de semana XXL: Mar del Plata recibió más turistas que en los últimos 15 años

En el marco del fin de semana extra largo, el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTuryC) informó que 158.775 turistas arribaron a la ciudad. El organismo señaló que el número supera los registros del mismo período de 2024 y de los últimos 15 años.
El receso combinó el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que se celebra cada 20 de noviembre y que este año se trasladó al lunes 24, y un día no laborable con fines turísticos, que tuvo lugar el viernes 21.
Según el EMTuryC, la cifra representa un 37,9% más que en la misma fecha del año pasado, que tuvo una duración de tres días en lugar de cuatro.
El ente también difundió la serie histórica de arribos correspondiente al mismo período entre 2010 y 2025. De acuerdo con esos datos, 2025 encabeza el registro, seguido por 2019 y 2013.
Arribos por año
2010: 108.850
2011: 114.276
2012: 124.921
2013: 130.658
2014: 121.300
2015: 103.285
2016: 109.876
2017: 117.539
2018: 100.484
2019: 133.691
2020: sin registro por pandemia
2021: 127.263
2022: 103.422
2023: 77.011
2024: 115.175
2025: 158.775
El EMTuryC precisó que los arribos se contabilizan a partir de datos aportados por fuentes secundarias. Para ello se consideran las distintas vías de acceso a la ciudad y la información brindada por empresas concesionarias de peajes, la Torre de Control de la Estación Terminal de Ómnibus, Trenes Argentinos y la Administración Nacional de Aviación Civil.