Fin de semana XXL: Mar del Plata recibió más turistas que en los últimos 15 años

En el marco del fin de semana extra largo, el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTuryC) informó que 158.775 turistas arribaron a la ciudad. El organismo señaló que el número supera los registros del mismo período de 2024 y de los últimos 15 años.

El receso combinó el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que se celebra cada 20 de noviembre y que este año se trasladó al lunes 24, y un día no laborable con fines turísticos, que tuvo lugar el viernes 21.

Según el EMTuryC, la cifra representa un 37,9% más que en la misma fecha del año pasado, que tuvo una duración de tres días en lugar de cuatro.

El ente también difundió la serie histórica de arribos correspondiente al mismo período entre 2010 y 2025. De acuerdo con esos datos, 2025 encabeza el registro, seguido por 2019 y 2013.

Arribos por año

2010: 108.850

2011: 114.276

2012: 124.921

2013: 130.658

2014: 121.300

2015: 103.285

2016: 109.876

2017: 117.539

2018: 100.484

2019: 133.691

2020: sin registro por pandemia

2021: 127.263

2022: 103.422

2023: 77.011

2024: 115.175

2025: 158.775

El EMTuryC precisó que los arribos se contabilizan a partir de datos aportados por fuentes secundarias. Para ello se consideran las distintas vías de acceso a la ciudad y la información brindada por empresas concesionarias de peajes, la Torre de Control de la Estación Terminal de Ómnibus, Trenes Argentinos y la Administración Nacional de Aviación Civil.