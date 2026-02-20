Flecha de Plata 2026: pesca, recreación y música en Laguna Brava

La ciudad de Balcarce se prepara para una nueva edición de la Flecha de Plata, el tradicional evento que combina pesca deportiva, propuestas recreativas y espectáculos musicales en el entorno natural de la Laguna Brava.

La actividad se desarrollará el sábado 7 y domingo 8 de marzo, con entrada libre y gratuita para el público en general.

El concurso, momento central

El eje principal del fin de semana será el Concurso de Pesca Flecha de Plata, que tendrá lugar el domingo 8 de marzo, de 9:30 a 13:30 horas. La competencia contará con importantes premios en efectivo y convocará a pescadores de toda la región.

La entrega de premios se realizará ese mismo día a las 16:00.

Actividades para toda la familia

Durante ambas jornadas, el predio contará con paseo gastronómico, feria de artesanos y emprendedores, espacios recreativos para niños y espectáculos musicales en vivo, consolidando la propuesta como una alternativa ideal para disfrutar en familia.

Cronograma

Sábado 7 de marzo

16:00 — Apertura Paseo Gastronómico, Artesanos y Emprendedores

19:30 — Matías Latorre

20:30 — Luli Cardoso

22:00 — Lulyto Salinas

Domingo 8 de marzo

09:30 — Concurso Flecha de Plata

16:00 — Entrega de premios

17:00 — Marina Oddo

18:00 — Darío Maldonado

19:00 — Santo Pecado

Inscripción

Quienes deseen participar del concurso podrán inscribirse vía WhatsApp al 2266 476935. Al momento de la inscripción se enviará el reglamento oficial.

Desde el Club de Pesca Balcarce invitaron a vecinos y visitantes a sumarse a un fin de semana diferente, en contacto con la naturaleza, donde la pesca deportiva se convierte en punto de encuentro para compartir experiencias, música y actividades para todas las edades.