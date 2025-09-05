Francisco Pérez se consagró subcampeón provincial y Ferreira consiguió la medalla de bronce

El pasado fin de semana, se llevó a cabo en la Pista de Atletismo «Justo Román» de Mar del Plata, el Campeonato Provincial U20 de Pista y Campo, donde AACYC Balcarce se hizo presente con un equipo de 4 atletas a cargo del entrenador Nicolás Circelli, quienes representaron a la Asociación Atlética Balcarce (AAB), cosechando 2 títulos y muy buenos resultados.

Francisco Pérez fue de la partida en la exigente prueba de los 10.000 metros llanos, donde se consagró Subcampeón Provincial, arribando a la meta con un tiempo de 37’20″70 (PB).

Alex Ferreira también logró subirse al podio en la competencia de Lanzamiento de Jabalina, donde obtuvo la medalla de bronce, ubicándose en el 3° puesto con una marca de 45,83 metros.

Jesús Coria, por su parte, siendo de una categoría inferior (U18), compitió de igual a igual con sus pares en la prueba de Lanzamiento de Bala, donde clasificó a la final y alcanzó el 7° puesto, con un lanzamiento que marcó los 9,40 metros (PB).

Entre las damas, Catalina Pérez se ubicó en la 10° posición en la competencia de Lanzamiento de Bala, con una marca de 5 59 metros. Asimismo, fue de la partida en la prueba de los 100 metros llanos, donde se ubicó en el 8° puesto de su serie con un registro de 15″89.

Tanto Alex Ferreira como Francisco Pérez accedieron, gracias a sus resultados, al Campeonato Nacional U20 a desarrollarse los próximos sábado 20 y domingo 21 de septiembre en Rosario, Santa Fé, donde representarán a la Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires (FAPBA).