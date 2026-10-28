Francisco Tamagno fue noveno en La Plata y destacó el buen ritmo de su Dodge

El piloto balcarceño disputó la novena fecha de la Clase B del Procar 4000 en el autódromo “Roberto Mouras”. Pese a las dificultades que condicionaron su clasificación, logró avanzar cinco posiciones en la final y aseguró que el auto mantiene un buen nivel de competitividad.

Francisco Tamagno fue protagonista de la novena fecha de la Clase B del Procar 4000, disputada el pasado fin de semana en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, donde finalizó en el noveno puesto de la competencia final con su cupé Dodge.

El piloto balcarceño viene mostrando un rendimiento competitivo, aunque distintas circunstancias le impidieron hasta el momento reflejar en los resultados finales los buenos tiempos que consigue durante la actividad en pista.

En el trazado platense, el auto volvió a evidenciar un buen nivel, con registros que lo mantuvieron cerca de los principales protagonistas de la categoría. Sin embargo, una serie de inconvenientes y las condiciones climáticas condicionaron su desempeño en la clasificación.

Un buen comienzo y problemas en los entrenamientos

Al analizar su actuación, Tamagno destacó el progreso que viene experimentando el auto y explicó las dificultades que afrontó durante el fin de semana.

“Arrancamos muy bien, de menor a mayor. Para la carrera anterior el motor había acusado una mejora y eso nos posicionaba entre los cinco o seis primeros de la categoría. Lamentablemente, nos está costando redondear el fin de semana”, señaló.

En los entrenamientos oficiales del sábado, el balcarceño se ubicó sexto, a ocho décimas de los mejores registros, utilizando neumáticos usados, mientras que la mayoría de sus rivales había salido a pista con gomas nuevas.

“Estábamos con un problema de frenos y no queríamos bloquear y romper las gomas nuevas”, explicó. En el segundo entrenamiento, la lluvia llevó al equipo a tomar la decisión de no salir a pista.

La lluvia condicionó la clasificación

Las condiciones climáticas también jugaron en contra de Tamagno al momento de clasificar. Según relató, cuando salió el grupo A, el trazado se encontraba seco, pero la lluvia comenzó justo cuando llegó el turno de su grupo.

“Los 12 del primer grupo giraron con piso seco y nosotros con piso húmedo. Ahí se complicó todo. Fui el segundo de nuestro grupo, pero, lejos de los tiempos del otro grupo, quedé en el puesto 14”, detalló.

En la serie, largó desde la séptima posición y debió afrontar una competencia exigente, con varios de los principales protagonistas de la Copa de Oro por delante.

“Fue una carrera enredada. Delante de mí estaban los más rápidos, cinco que van adelante en la Copa de Oro. De todas formas, no se nos escaparon, fuimos soldados. No pude avanzar, pero no me pasaron”, explicó.

Además, destacó que Santiago Florio, líder de la Copa de Oro, lo siguió durante toda la carrera sin poder superarlo, un aspecto que consideró una muestra del buen ritmo de su Dodge.

Avanzó cinco puestos en la final

En la competencia decisiva, Tamagno partió desde el puesto 14 y consiguió avanzar hasta la novena posición. Si bien el resultado le permitió ganar cinco lugares, consideró que el potencial del auto podría haberle permitido pelear más adelante.

“En la final largamos en el puesto 14 y terminamos novenos, con buen ritmo, girando en los tiempos del tercero”, afirmó.

Durante las primeras vueltas, un trompo de Mario Alberghini delante suyo lo obligó a frenar por completo para evitar un choque. Esa maniobra le hizo perder contacto con los pilotos que lo precedían.

“Se me escaparon los de adelante, los alcancé, pero no me dio el tiempo para avanzar”, relató.

A pesar de los contratiempos, el balance de Tamagno fue positivo por el rendimiento demostrado durante el fin de semana y la competitividad que viene exhibiendo su auto.

“Vamos por buen camino, hay que seguir trabajando”, concluyó el piloto balcarceño, con la mirada puesta en las próximas presentaciones del Procar 4000.

Escribe Marcelo Urra para www.puntonueve.com.ar