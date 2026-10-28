Vecinos de 35 y 22 reclaman por la falta de visibilidad debido al crecimiento del pasto

Un siniestro vial registrado durante la mañana de este miércoles volvió a poner en evidencia la preocupación de vecinos del sector, quienes advierten sobre los riesgos que genera el crecimiento de los pastos en un lote ubicado en una esquina transitada de Balcarce.

A raíz de lo ocurrido, vecinos del lugar dialogaron con Radio Puntonueve y solicitaron al propietario del terreno que realice el mantenimiento correspondiente y mantenga el pasto corto, debido a que la vegetación dificulta la visibilidad para quienes circulan por la zona.

Según manifestaron, esta situación representa un peligro para los conductores y también genera preocupación por la seguridad del barrio, especialmente en un cruce donde la visibilidad resulta fundamental para prevenir siniestros viales.

Los vecinos señalaron que, tiempo atrás, algunos caballos que permanecían en el terreno contribuían a mantener el pasto corto, una situación que actualmente ya no se produce.

Ante este panorama, solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes para que se adopten las medidas necesarias y se garantice el mantenimiento del lote, con el objetivo de mejorar la visibilidad y reducir los riesgos para quienes transitan por el sector.